Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Ningxia Zhongke Biotechnology-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3,5 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,01 CNH, was einem Rückgang von 14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der aktuelle Wert bei 2,45 CNH liegt, was einem Anstieg um 22,86 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Ningxia Zhongke Biotechnology-Aktie aufgrund dieser Analyse neutral bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Ningxia Zhongke Biotechnology in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 47,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -68,63 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ningxia Zhongke Biotechnology liegt bei 535, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Die Aktie erscheint weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ningxia Zhongke Biotechnology-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 5 liegt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt dies mit einem Wert von 21,94. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für die Ningxia Zhongke Biotechnology-Aktie.

