Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Ningxia Zhongke Biotechnology liegt der RSI7 aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Ningxia Zhongke Biotechnology im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 1,92 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningxia Zhongke Biotechnology liegt bei einem Wert von 535, was in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird das Unternehmen somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -57,54 Prozent erzielt, was 50,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.