Ningxia Western Venture Industrial ist zurück!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Ningxia Western Venture Industrial in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für den 7- und 25-Tage-Zeitraum zeigt ebenfalls neutrale Werte an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage positiver ausfällt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating. Fundamentale Kriterien zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningxia Western Venture Industrial auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.