Ningxia Western Venture Industrial Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Ningxia Western Venture Industrial eine negative Rendite von -4,23 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Getränke"-Branche liegt die Rendite mit -1,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten bei 2,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningxia Western Venture Industrial liegt bei 33,42, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Meinungen überwiegend positiv sind, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Ningxia Western Venture Industrial mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (2,34 %) deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.