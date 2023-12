Ningxia Western Venture Industrial Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ningxia Western Venture Industrial beträgt das aktuelle KGV 31, während vergleichbare Unternehmen aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ningxia Western Venture Industrial daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt die Rendite von Ningxia Western Venture Industrial im Vergleich zur "Industrie"-Branche bei -15,63 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Getränke"-Branche mit 17,14 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 31,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, spricht für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral gegenüber Ningxia Western Venture Industrial. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ningxia Western Venture Industrial daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.