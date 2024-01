Ningxia Western Venture Industrial Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Dividendenpolitik von Ningxia Western Venture Industrial wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ningxia Western Venture Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,23 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -3,11 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 5,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Ningxia Western Venture Industrial wird von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral waren, die neuesten Nachrichten jedoch hauptsächlich negativ waren.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Ningxia Western Venture Industrial in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.