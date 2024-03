Ningxia Jiaze Renewables Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Ningxia Jiaze New Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (45,26) zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte und ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Ningxia Jiaze New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,69 Prozent, was eine Underperformance von -5,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite 5,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 3,36 CNH lag, was einem Unterschied von -13,62 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Ningxia Jiaze New Energy-Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.

