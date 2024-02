Ningxia Jiaze Renewables Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Ningxia Jiaze New Energy-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,95 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,3 CNH, was einem Unterschied von -16,46 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,39 CNH zeigt einen ähnlichen Schlusskurs (-2,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Ningxia Jiaze New Energy-Aktie bei -14,69 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Sogar im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche mit einer mittleren Rendite von -9,65 Prozent, liegt die Aktie mit 5,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningxia Jiaze New Energy-Aktie zeigt einen Wert von 34 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (57,76) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ningxia Jiaze New Energy in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.