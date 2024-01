Ningxia Jiaze Renewables Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen für die Aktie von Ningxia Jiaze New Energy gab. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für den Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 56,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 45,24 und bestätigt somit diese Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningxia Jiaze New Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,11 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,52 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ningxia Jiaze New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,77 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,16 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Ningxia Jiaze New Energy ebenfalls 5,16 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.