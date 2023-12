Ningxia Jiaze Renewables Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Ningxia Jiaze New Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ningxia Jiaze New Energy eine Outperformance von +2,2 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,76 Prozent, während Ningxia Jiaze New Energy 2,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ningxia Jiaze New Energy eingestellt waren. An neun Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ningxia Jiaze New Energy daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ningxia Jiaze New Energy festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ningxia Jiaze New Energy aktuell bei 4,18 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,49 CNH liegt, was einem Abstand von -16,51 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 3,6 CNH angenommen, was einer Differenz von -3,06 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Zusammenfassend erhält Ningxia Jiaze New Energy daher in Bezug auf die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.