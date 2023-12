Ningbo Zhoushan Port Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) der Ningbo Zhoushan Port-Aktie liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Zhoushan Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,53 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,64 CNH weicht um +3,12 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 1,12 Prozent erzielt, was 1,87 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,42 Prozent, und Ningbo Zhoushan Port liegt aktuell 0,7 Prozent über diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ningbo Zhoushan Port ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "gut".