Ningbo Zhoushan Port Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung und das Interesse der Investoren an der Aktie von Ningbo Zhoushan Port haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der stabilen Stimmung. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Ningbo Zhoushan Port mit -3,01 Prozent um mehr als 15 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche konnte die Aktie mit einer Rendite von 6,84 Prozent deutlich überzeugen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ningbo Zhoushan Port auf 7-Tage-Basis bei 70 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 61,45, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktie von Ningbo Zhoushan Port liegt mit einem Kurs von 3,43 CNH aktuell -2,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,72 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.