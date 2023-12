Ningbo Zhoushan Port Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Ningbo Zhoushan Port überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Ningbo Zhoushan Port aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Ningbo Zhoushan Port mit 1,12 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. In der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -0,6 Prozent, wobei Ningbo Zhoushan Port mit 1,71 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ningbo Zhoushan Port derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft in Höhe von 3,53 CNH, während der Kurs der Aktie (3,61 CNH) um +2,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,52 CNH, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Ningbo Zhoushan Port als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,86 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Schlecht".