Ningbo Yunsheng, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Ningbo Yunsheng herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Ningbo Yunsheng weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,63, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für das Wertpapier von Ningbo Yunsheng eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ningbo Yunsheng eine Performance von -30,41 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -49,02 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 43,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz' ist zu beobachten, dass Ningbo Yunsheng nur geringe Aktivität im Netz hervorbringt. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer schlechten Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ningbo Yunsheng in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ningbo Yunsheng aktuell auf 8,06 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,45 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,57 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 7,38 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Ningbo Yunsheng eine Gesamtnote von "Neutral".