Ningbo Yunsheng Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Ningbo Yunsheng hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,41 Prozent erzielt, was 45,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,76 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 51,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und an sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ningbo Yunsheng-Aktie liegt bei 38,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,02 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,75 CNH liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 7,44 CNH ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf Basis der technischen Analyse.