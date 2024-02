Ningbo Yunsheng Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ningbo Yunsheng. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Ningbo Yunsheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -13,85 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -43,15 Prozent für Ningbo Yunsheng. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,31 Prozent im letzten Jahr, und Ningbo Yunsheng war mit einer Unterperformance von 38,69 Prozent weit darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ningbo Yunsheng derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,5 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,11 CNH um -18,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,85 CNH führt zu einer Abweichung von -10,8 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Ningbo Yunsheng als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 10,81, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 63,17 zeigt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.