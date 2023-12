Ningbo Yunsheng Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse für Aktien bezieht sich auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist die Ningbo Yunsheng einen RSI-Wert von 68,57 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ningbo Yunsheng eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ningbo Yunsheng daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Ningbo Yunsheng derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,09 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,57 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,43 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,36 CNH, was einer Abweichung von +2,85 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Ningbo Yunsheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,41 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist dies eine Underperformance von -48,99 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,3 Prozent hatte, lag die Ningbo Yunsheng um 43,72 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

