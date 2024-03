Ningbo Yunsheng Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ningbo Yunsheng liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 77,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ningbo Yunsheng eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Yunsheng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 7,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,32 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ningbo Yunsheng ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Ningbo Yunsheng gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen von der Redaktion überwiegend "Neutral"- und "Gut"-Ratings.