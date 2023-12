Ningbo Xusheng Auto Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Ningbo Xusheng verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,69 Prozent, was einer Underperformance von -43,23 Prozent für Ningbo Xusheng entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,62 Prozent, wobei Ningbo Xusheng 38,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Xusheng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,13 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,64 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -18,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,89 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,98 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Ningbo Xusheng-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ningbo Xusheng wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt acht Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ningbo Xusheng lassen sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie verzeichnet dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine eher schlechte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.