Ningbo Xusheng Auto Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Ningbo Xusheng-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 22,33 CNH, während der Aktienkurs (14,6 CNH) um -34,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,44 CNH weist eine Abweichung von -16,28 Prozent auf. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ningbo Xusheng schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Ningbo Xusheng-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,07 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 66,72. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass die Ningbo Xusheng-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,18 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 5,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -9,52 Prozent, und Ningbo Xusheng liegt aktuell 6,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.