Ningbo Xusheng Auto Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Markteinschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Bei Ningbo Xusheng zeigt sich eine starke Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nach Messungen unverändert, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt. In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen von privaten Nutzern in den sozialen Medien eher neutral bewertet. Allerdings zeigen sich in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse der Ningbo Xusheng zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,2 CNH -1,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ergibt sich eine schlechte Einschätzung aufgrund der Distanz zum GD200 von -14 Prozent. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Ningbo Xusheng im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,55 Prozent erzielt hat, was 39,85 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 11,41 Prozent, wobei Ningbo Xusheng aktuell 41,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.