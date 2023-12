Ningbo Tuopu Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Ningbo Tuopu herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,75, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ningbo Tuopu-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ningbo Tuopu von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Ningbo Tuopu haben wir eine starke Diskussionsaktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Gut" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Ningbo Tuopu im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,34 Prozent erzielt, was 17,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 13,14 Prozent, wobei Ningbo Tuopu aktuell 11,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.