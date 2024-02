Ningbo Tuopu Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ningbo Tuopu liegt der RSI7 aktuell bei 24,49 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 55,09, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Ningbo Tuopu damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ningbo Tuopu eine Performance von -21,29 Prozent, was eine Underperformance von -7,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Ningbo Tuopu 7,51 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Ningbo Tuopu eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es insgesamt neun positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ningbo Tuopu daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität für Ningbo Tuopu. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.