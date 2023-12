Ningbo Thermal Power Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Ningbo Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 97, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Energy beträgt das aktuelle KGV 10, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 0 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme". Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" sowie der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, erhält die Aktie von Ningbo Energy ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Rendite, die unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte ein gemischtes Bild, wobei die Aktie von Ningbo Energy sowohl "Neutral"- als auch "Gut"-Bewertungen erhält.