Ningbo Thermal Power Aktie: Endlich geschafft?

Das chinesische Energieunternehmen Ningbo Energy weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,62 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Das bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Ningbo Energy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,28 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 0,25 Prozent besser ab. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Ningbo Energy-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 54,39 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Empfehlung auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,32 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,09 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -5,32 Prozent unter dem GD200 und -2,15 Prozent unter dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt erhält die Ningbo Energy-Aktie also neutrale Bewertungen auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.