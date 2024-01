Ningbo Thermal Power Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Ningbo Energy hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,42 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Rendite von Ningbo Energy um 0,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,32 CNH. Der letzte Schlusskurs von 4,22 CNH weicht somit um -2,31 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,18 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ningbo Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung sich für Ningbo Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Ningbo Energy in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ningbo Energy derzeit 3. Dies ergibt eine positive Differenz von +1,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ningbo Energy von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.