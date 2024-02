Ningbo Thermal Power Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Ningbo Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um 12 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -20,52 Prozent. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -8,74 Prozent, wobei Ningbo Energy mit 11,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ningbo Energy aktuell 3, was eine positive Differenz von +1,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividendenpolitik von Ningbo Energy wird daher von Analysten positiv bewertet und erhält ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ningbo Energy liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ningbo Energy in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Aufgrund dieser Punkte erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.