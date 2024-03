Ningbo Sunrise Elc-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "LatAmGrowth SPAC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Ningbo Sunrise Elc liegt bei 57,61, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,58, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Ningbo Sunrise Elc bei 22,04 CNH und ist damit 4,22 Prozent vom GD200 (23,01 CNH) entfernt. Dies wird als "Neutral"-Signal betrachtet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,56 CNH, was einem Abstand von +2,23 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der Ningbo Sunrise Elc als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ningbo Sunrise Elc haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine tendenziell positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen haben. Daher wird das Kriterium "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Ningbo Sunrise Elc daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Ningbo Sunrise Elc mit einer Dividende von 0,44 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,17 %) nur leicht unter dem Durchschnitt. Die Differenz beträgt 0,73 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "neutral" führt.