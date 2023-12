Ningbo Sunrise Elc Aktie: Grund zur Sorge?

Das chinesische Unternehmen Ningbo Sunrise Elc hat eine Dividendenrendite von 0,96 %, die leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Daher wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Sunrise Elc beträgt 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie in dieser Kategorie zur Folge hat.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Ningbo Sunrise Elc mit einer Rendite von -2,95 % im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 15 % darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,32 %, wobei Ningbo Sunrise Elc mit 20,27 % deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ningbo Sunrise Elc ist größtenteils positiv, wie auf sozialen Plattformen zu sehen ist. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.