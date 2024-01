Ningbo Sunrise Elc Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Ningbo Sunrise Elc ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 23,56 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 23,74 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 23,84 CNH, was einer Differenz von -0,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Ningbo Sunrise Elc bei 29,18 liegt und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ningbo Sunrise Elc mit einem Wert von 86,02 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI25, also einer Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage, ergibt sich jedoch ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Ningbo Sunrise Elc. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.