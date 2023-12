Ningbo Shuanglin Auto Parts Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Ningbo Shuanglin Auto Parts liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25-Wert von 59,91, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ningbo Shuanglin Auto Parts ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,86 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch aufgrund fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie weit über dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraleres Rating. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger verbessert hat und das Unternehmen vermehrt Beachtung erfährt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Ningbo Shuanglin Auto Parts-Aktie somit eine überwiegend positive Bewertung auf Basis der verschiedenen Analyseinstrumente.