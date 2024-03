Ningbo Shuanglin Auto Parts Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Shuanglin Auto Parts-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage an, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 41,52 zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Ningbo Shuanglin Auto Parts-Aktie.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ningbo Shuanglin Auto Parts-Aktie liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,34 CNH liegt, was einen Unterschied von +5,3 Prozent ausmacht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,63 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+8,23 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ningbo Shuanglin Auto Parts-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.