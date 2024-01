Ningbo Shuanglin Auto Parts Aktie: Der Knaller!

Ningbo Shuanglin Auto Parts: Analyse der fundamentalen und technischen Bewertung

Ningbo Shuanglin Auto Parts wird aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 43,86 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen jedoch eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,7 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,37 CNH liegt, was einer Abweichung von +19,2 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage zeigen eine Abweichung von +1,87 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ningbo Shuanglin Auto Parts ist überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in den Kommentaren in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Faktoren wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Ningbo Shuanglin Auto Parts eine neutrale bis positive Bewertung, basierend auf den fundamentalen und technischen Faktoren sowie der Anlegerstimmung.