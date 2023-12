Ningbo Shuanglin Auto Parts Aktie: Ist das noch normal?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Ningbo Shuanglin Auto Parts über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nur geringfügige Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Ningbo Shuanglin Auto Parts in Bezug auf das Stimmungsbild.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ningbo Shuanglin Auto Parts 0 Prozent, was unter dem Mittelwert liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Ningbo Shuanglin Auto Parts mit 9,36 CNH um -5,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +9,73 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.