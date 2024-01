Ningbo Shanshan Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Vergleich des Aktienkurses von Ningbo Shanshan zeigt eine Performance von -30,07 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ningbo Shanshan eine Underperformance von -22,77 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent im letzten Jahr, und Ningbo Shanshan lag 22,77 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,95 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Shanshan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,55 CNH mit dem aktuellen Kurs (12,52 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-6,71 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Ningbo Shanshan hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo eine tendenziell positive Stimmung festzustellen ist. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls höher und deutet auf eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Unternehmen hin. Insgesamt wird Ningbo Shanshan in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um Ningbo Shanshan. Die letzten Kommentare und Meinungen zeigen überwiegend negative Einschätzungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.