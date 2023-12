Ningbo Shanshan Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ningbo Shanshan in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ningbo Shanshan-Aktie beträgt 4, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Anleger in den sozialen Medien haben Ningbo Shanshan in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Ningbo Shanshan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,24 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,96 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit -21,96 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.