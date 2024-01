Ningbo Shanshan Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Ningbo Shanshan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") liegt die Rendite 23,53 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -6,66 Prozent, wobei Ningbo Shanshan aktuell 23,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Ningbo Shanshan wurden verstärkt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat hingegen zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Ningbo Shanshan eine "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ningbo Shanshan liegt bei 59,21 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte (53,65), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ningbo Shanshan daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.