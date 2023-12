Ningbo Shanshan Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs des Unternehmens Ningbo Shanshan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,2 Prozent erzielt, was 22,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -8,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ningbo Shanshan. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Ningbo Shanshan war größtenteils positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert wurden. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

In technischer Hinsicht wird die Aktie anhand des Relative Strength-Index (RSI) als überkauft betrachtet, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 85,28 als auch für 25 Tage mit einem Wert von 70. Daher wird die Aktie basierend auf dem RSI insgesamt als "Schlecht" eingestuft.