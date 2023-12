Ningbo Sanxing Medical Electric Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Sanxing Medical Electric-Aktie weist einen Wert von 29 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt einen Wert von 26,6, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings war eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Ningbo Sanxing Medical Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +27,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 26,75 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit +12,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +32,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.