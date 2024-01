Ningbo Powerway Alloy Material Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Ningbo Boway Alloy Material beläuft sich auf 42,93, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 46,74, was ebenfalls eine Einstufung als "neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "neutral".

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Ningbo Boway Alloy Material eine Dividendenrendite von 1,37 %, was 0,54 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Boway Alloy Material liegt mit einem Wert von 13,51 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "neutrale" Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Ningbo Boway Alloy Material wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "schlecht" führt.