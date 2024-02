Ningbo Powerway Alloy Material Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Ningbo Boway Alloy Material hat im letzten Jahr eine Rendite von 6,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Überperformance von 31,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,98 Prozent, was bedeutet, dass Ningbo Boway Alloy Material aktuell 31,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Ningbo Boway Alloy Material eine Dividendenrendite von 1,37 % aus, was 0,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse wird die Aktie als neutral eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 14,77 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 14,26 CNH liegt, was einem Abstand von -3,45 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Ningbo Boway Alloy Material, mit positiven Aspekten wie der Rendite und der Diskussionsintensität, aber auch negativen Aspekten wie der Stimmungsänderung und der Dividendenrendite.