Ningbo Powerway Alloy Material Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ningbo Boway Alloy Material bei 15,11 CNH liegt, was einer Entfernung von -0,66 Prozent vom GD200 (15,21 CNH) entspricht. Dies signalisiert neutralen Kurs. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 15,43 CNH. Dies bedeutet ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Ningbo Boway Alloy Material als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental gesehen, weist Ningbo Boway Alloy Material mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,86 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Das bedeutet, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte Ningbo Boway Alloy Material eine Rendite von 2,86 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Ningbo Boway Alloy Material mit 10,98 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,37 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau eine geringere Ertrag von 0,54 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.