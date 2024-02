Ningbo Peacebird Fashion Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Stimmungsbild und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Auch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Ningbo Peacebird Fashion zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ningbo Peacebird Fashion war jedoch eher positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ningbo Peacebird Fashion in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Ningbo Peacebird Fashion eine Performance von -8,37 Prozent. Im Branchenvergleich fielen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -8,14 Prozent, was bedeutet, dass Ningbo Peacebird Fashion eine Underperformance von -0,24 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -9,63 Prozent, wobei Ningbo Peacebird Fashion 1,26 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie von Ningbo Peacebird Fashion in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ningbo Peacebird Fashion bei 19,34 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 15,4 CNH notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -20,37 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,1 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ningbo Peacebird Fashion ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ningbo Peacebird Fashion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,45 und für den RSI25 von 52,52, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.