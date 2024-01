Ningbo Peacebird Fashion Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Ningbo Peacebird Fashion zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 19,83 CNH verläuft. Der aktuelle Aktienkurs von 14,64 CNH liegt somit 26,17 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 15,78 CNH um 7,22 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 74,16 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -12,19 Prozent erzielt, was 18,63 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von -16,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.