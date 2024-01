Ningbo Orient Wires, Cables Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 44,19 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,57 CNH, was einem Unterschied von -14,98 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 42,45 CNH liegt mit einem Unterschied von -11,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie beträgt 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ningbo Orient Wires & Cables.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Des Weiteren konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ningbo Orient Wires & Cables daher für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.