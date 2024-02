Ningbo Orient Wires, Cables Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Ningbo Orient Wires & Cables hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -20,67 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -20,9 Prozent für Ningbo Orient Wires & Cables bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -19,47 Prozent, wobei Ningbo Orient Wires & Cables um 22,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 42,95 CNH. Der letzte Schlusskurs (39,31 CNH) liegt daher deutlich darunter (Unterschied -8,47 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein aktueller Wert von 39,6 CNH, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (-0,73 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Aktie von Ningbo Orient Wires & Cables veröffentlicht. Allerdings war in den letzten Tagen weder ein starkes Interesse an positiven noch an negativen Themen rund um das Unternehmen zu beobachten, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Ningbo Orient Wires & Cables wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Somit wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" vergeben.