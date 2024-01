Ningbo Menovo Pharmaceutical wird immer uninteressanter …

Die Ningbo Menovo Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -7,05 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -7,94 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Somit erhält die Ningbo Menovo Pharmaceutical-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,36 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,29 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,65 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -2 Prozent deutlich darunter, was zu einer Unterperformance von 24,36 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Menovo Pharmaceutical mit 22,5 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.