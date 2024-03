Ningbo Menovo Pharmaceutical Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Ningbo Menovo Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 17,73 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 13,82 CNH deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -22,05 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs (15,08 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einem Unterschied von -8,36 Prozent. Insgesamt erhält die Ningbo Menovo Pharmaceutical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt Ningbo Menovo Pharmaceutical mit einer Dividende von 0,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,69 %) nur leicht niedriger. Die Differenz beträgt 0,83 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ningbo Menovo Pharmaceutical ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten zwei Wochen hervorgeht. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Menovo Pharmaceutical bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Arzneimittel" auf ähnlichem Niveau liegt. Somit wird die Aktie auch auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.