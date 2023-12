Ningbo Menovo Pharmaceutical Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war die Aktie von Ningbo Menovo Pharmaceutical Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen rund um das Unternehmen stark diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Ningbo Menovo Pharmaceutical liegt auf 7-Tage-Basis bei 48,24 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 44,52, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating im RSI-Bereich.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche ergibt sich für Ningbo Menovo Pharmaceutical eine Underperformance von -28,22 Prozent in den letzten 12 Monaten. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,19 Prozent gestiegen sind, liegt die Aktie also deutlich darunter. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 26,24 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Ningbo Menovo Pharmaceutical liegt aktuell bei 0,91 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.