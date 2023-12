Ningbo Menovo Pharmaceutical Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Anleger-Stimmung bei Ningbo Menovo Pharmaceutical ist aktuell neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Menovo Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,11 CNH. Der letzte Schlusskurs von 19,42 CNH weicht somit um -3,43 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche erzielte Ningbo Menovo Pharmaceutical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,22 Prozent, was eine Underperformance von -27,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von -28,22 Prozent unter dem Durchschnitt von -2,69 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie, mit einem RSI7 von 48 und einem RSI25 von 52,23. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.